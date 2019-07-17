Серед спонсорів партії Гройсмана виявилось одіозне сімейство Засух



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Серед спонсорів партії Гройсмана виявилось одіозне сімейство Засух

Підприємство Засухи перерахувало на виборчі рахунки партії Гройсмана мільйон

Партія голови уряду Володимира Гройсмана «Українська стратегія» вже витратила на виборчу кампанію 61 млн грн. Про це свідчить проміжний звіт партії, поданий до ЦВК. Серед фінансових донорів-фізосіб кампанії «Української стратегії» вказане ТОВ «Митний термінал Київщини», яке займається транспортною обробкою вантажів. Це підприємство перерахувало на виборчі рахунки партії Гройсмана один мільйон гривень.

Згідно з реєстром юридичних осіб, власником цієї організації є Анатолій Засуха. Це екс-голова Київської облдержадміністрації та Київської облради. Дружина Засухи – колишня одіозна народна депутатка від Партії регіонів Тетяна Засуха, яка під час перебування в парламенті змінила кілька фракцій та партій.

Після Помаранчевої революції нова влада ініціювала щодо близького до Кучми Анатолія Засухи кримінальне переслідування щодо перевищення службових повноважень. Він ховався від українського правосуддя на території Росії, називаючи мотиви переслідування виключно політичними.

За останніми соцдослідженнями Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), рівень підтримки «Української стратегії Гройсмана» становить 0,9% (1,3% серед тих, хто визначився і піде на вибори).

Більше про витрати політичних партій на цих парламентських виборах читайте в матеріалі: Як Гройсман обігнав Порошенка. Скільки грошей партії вже спустили на вибори