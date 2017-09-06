Серіал «Теорія великого вибуху» може закінчитись після 12 сезону

Про плани завершити шоу проговорився один із акторів

Комедійний серіал «Теорія великого вибуху» буде закінчено після 12 сезону. Про це стало відомо зі слів Джонні Галецкі, який виконує у серіалі одну з головних ролей – доктора Леонарда Хофстедера. «Акторський склад дискутує про закінчення зйомок серіалу лише в тому сенсі, що ми будемо дуже сумні, коли цей день таки



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Джим Парсонс, виконавець ролі Шелдона Купера

Про плани завершити шоу проговорився один із акторів

Комедійний серіал «Теорія великого вибуху» буде закінчено після 12 сезону. Про це стало відомо зі слів Джонні Галецкі, який виконує у серіалі одну з головних ролей – доктора Леонарда Хофстедера.

«Акторський склад дискутує про закінчення зйомок серіалу лише в тому сенсі, що ми будемо дуже сумні, коли цей день таки настане», - цитує видання Vulture слова Галецкі. За його словами, на цю мить усі почувають себе дуже комфортно після 12 сезонів.

Зараз серіал перебуває на стадії зйомок 11 сезону.

Нагадаємо, серіал розповідає про життя двох молодих талановитих фізиків, Леонарда та Шелдона. Прем'єра відбулася 24 вересня 2007 року на американському телеканалі CBS. Назва серіалу походить від найменування фізичної теорії утворення Всесвіту в результаті великого вибуху.