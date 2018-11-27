Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом



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Штат Алабама став 21-м американським штатом, який офіційно приєднався до вшанування пам'яті жертв Голодомору

Американський штат Алабама визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

«Штат Алабама визначає Голодомор 1933-1932 років в Україні геноцидом. І стає 21-м американським штатом, який офіційно приєднується до вшанування пам'яті жертв цієї трагедії», - йдеться в повідомленні.

Посольство опублікувало копію відповідної прокламації губернатора штату Алабама.

Раніше повідомлялося, що штат Вірджинія приєднався до низки американських штатів, визнавши Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Нагадаємо, 4 жовтня Сенат США визнав Голодомор в Україні геноцидом. Сенатори одноголосним рішенням прийняли двопартійну резолюцію про Голодомор 1932-1933 років.