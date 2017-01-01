Що відбувається з цінами на продукти перед Новим роком

У листопаді суттєво подорожчало масло, сметана та яловичина

У листопаді 2017 року зростання цін спостерігалося на 14 найменувань товарів із 23, що підлягають державному моніторингу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж України Олексій Дорошенко. «За листопад суттєво подорожчало вершкове масло – на 6 грн за кілограм, або на 4%.



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Ціни на продукти ростуть

У листопаді суттєво подорожчало масло, сметана та яловичина

У листопаді 2017 року зростання цін спостерігалося на 14 найменувань товарів із 23, що підлягають державному моніторингу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж України Олексій Дорошенко.

«За листопад суттєво подорожчало вершкове масло – на 6 грн за кілограм, або на 4%. Відтепер масло коштує в середньому в Україні більше 160 гривень», - написав він.

Крім того, найвищий приріст продемонстрували яловичина, сало і сметана – від 1,20 грн до 1,3 грн за один кілограм або літр. «Так, зокрема, яловичина й сало за місяць додали 1,3 грн, що дорівнює 1% та 2% відповідно. Відтепер за місяць до Нового року вартість кілограму яловичини з кісткою в середньому в Україні становить 113 грн, а сала – 68 грн. Сметана подорожчала на 1,2 грн за кілограм, або на 3%. ЇЇ середня ціна – 48 грн», - повідомив Дорошенко.

Він також зазначив, що за листопад майже на чверть гривні зросла вартість соціальних сортів хліба. «На сьогодні середня ціна найдешевшого білого хліба становить 13 гривень за кілограм, а чорного – 12,8», - повідомив Дорошенко.

При цьому, за його даними, за поточний період суттєво знизилися ціни на свинину, курячу тушку і гречку. «Свинина подешевшала більш ніж 3 гривні, або 3%, курка в тушці – на 1,5 грн, або 2,5% і крупа гречана – на 1,3 грн, або 7%. Середньостатистична ціна свинини – 98,5 грн за кілограм, курки – 53 грн, а гречки – 19 грн», - поінформував Дорошенко.

«Але це все за державною статистикою. Відпускні ціни виробників та на оптових ринках показують стабільні ціни на овочі та фрукти, у той час як Держстат фіксує зниження цін на картоплю, капусту, моркву та цибулю. Тому чи дійсно подешевшало м'ясо в середньому по країні, також є спірним питанням», - підкреслив він.