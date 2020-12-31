Шмигаль заявив про історичний крок у сфері надрокористування

Пдписання угод про розподіл нафтогазової продукції є надзвичайно важливим кроком для енергонезалежності

У четвер, 31 грудня, вперше уряд підписав угоди про розподіл продукції на семи нафтогазових ділянках із переможцями відкритих та прозорих аукціонів. Про це в Тelegram повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Робимо історичний крок у сфері надрокористування», – прокоментував він.

Було підписано угоди про розподіл продукції на таких ділянках: Софіївська, Угнівська, Балаклійська, Іванівська, Зінківська, Бузівська, Берестянська. Конкурси на укладення відповідних угод відбулись у 2019 році.

Прем’єр-міністр наголосив, що підписання угод про розподіл продукції є надзвичайно важливим кроком для енергонезалежності та енергетичної самодостатності, оскільки розробка цих родовищ допоможе суттєво наростити видобуток газу.

«Держава, крім інвестицій, отримає сотні нових високооплачуваних робочих місць, значну частку від видобутого ресурсу та суттєві податкові надходження», – зазначив очільник уряду.

Згідно з укладеними угодами про розподіл продукції, Україна на визначений строк передає право приватному інвестору на проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на конкретній ділянці. Інвестор зі свого боку бере зобов’язання за свій рахунок виконати доручені роботи з наступною компенсацією витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції.