Шокін розповів, як Луценко на колінах випрошував у Порошенка посаду
-
Розсилка
Шокін заявив, що Луценко його підсидівКолишній генеральний прокурор України Віктор Шокін розповів, як Юрій Луценко на колінах вмовляв президента України Петра Порошенка дати йому посаду.
Про це Шокін сказав в інтерв’ю виданню Страна.
«Думаю, що ще зрадить, це був тільки початок. Звичайно можу помилятися, але якщо людина за характером зрадник ... Він же ж мене і підсидів! Я знаю, як він став генпрокурором і як стояв на колінах перед Порошенко в Японії, щоб стати генпрокурором. Сказав, поставте мене, я буду робити що завгодно», - поділився спогадами Шокін.
Він запевнив, що сам ніколи і нікому не обіцяв «робити що завгодно» на посаді глави ГПУ.
За словами Шокіна, перед призначенням він поставив Порошенку тільки одну умову: щоб у генпрокурора була можливість самому призначати своїх заступників і людей на інші важливі посади у відомстві.
Шокін додав, що Порошенко погодився на такі умови.
«Ми про це домовилися, хоча до цього всі генпрокурори водили в АП претендентів на посади, починаючи від прокурорів областей - для «співбесіди». Така була моя тактика. Та й взагалі, я б не повернувся з пенсії, якби мене самого не попросили про це», - розповів він.
Колишній генпрокурор стверджує, що подав у відставку під тиском президента Петра Порошенка, на якого, у свою чергу, тиснув віце-президент США Джозеф Байден.
Як відомо, Віктор Шокін очолював Генеральну прокуратуру України з лютого 2015 року до квітня 2016 року. За час роботи на цій посаді його неодноразово критикували через низьку ефективність роботи ГПУ, гальмування резонансних справ тощо.