Шокін розповів, як Луценко на колінах випрошував у Порошенка посаду



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Віктор Шокін

Шокін заявив, що Луценко його підсидів

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін розповів, як Юрій Луценко на колінах вмовляв президента України Петра Порошенка дати йому посаду.

Про це Шокін сказав в інтерв’ю виданню Страна.

«Думаю, що ще зрадить, це був тільки початок. Звичайно можу помилятися, але якщо людина за характером зрадник ... Він же ж мене і підсидів! Я знаю, як він став генпрокурором і як стояв на колінах перед Порошенко в Японії, щоб стати генпрокурором. Сказав, поставте мене, я буду робити що завгодно», - поділився спогадами Шокін.

Він запевнив, що сам ніколи і нікому не обіцяв «робити що завгодно» на посаді глави ГПУ.

За словами Шокіна, перед призначенням він поставив Порошенку тільки одну умову: щоб у генпрокурора була можливість самому призначати своїх заступників і людей на інші важливі посади у відомстві.

Шокін додав, що Порошенко погодився на такі умови.

«Ми про це домовилися, хоча до цього всі генпрокурори водили в АП претендентів на посади, починаючи від прокурорів областей - для «співбесіди». Така була моя тактика. Та й взагалі, я б не повернувся з пенсії, якби мене самого не попросили про це», - розповів він.

Колишній генпрокурор стверджує, що подав у відставку під тиском президента Петра Порошенка, на якого, у свою чергу, тиснув віце-президент США Джозеф Байден.

Як відомо, Віктор Шокін очолював Генеральну прокуратуру України з лютого 2015 року до квітня 2016 року. За час роботи на цій посаді його неодноразово критикували через низьку ефективність роботи ГПУ, гальмування резонансних справ тощо.