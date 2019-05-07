Шокін збирається повернутися на посаду генпрокурора



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Віктор Шокін

У Шокіна є «цікавий висновок» одного з членів команди новообраного президента Зеленського

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що оскаржить процедуру свого звільнення через Європейський суд з прав людини.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю виданню Страна.

«Якщо за законом, то у мене ще два роки і чотири місяці повноважень. Моє звільнення було здійснено з порушенням закону. Я готовий працювати», – сказав Шокін.

За його словами, у нього є «цікавий висновок» одного з членів команди новообраного президента Володимира Зеленського – Андрія Мережка про те, що в його випадку було реальне втручання віце-президента США Джо Байдена у внутрішні справи України.

Колишній генпрокурор стверджує, що подав у відставку під тиском президента Петра Порошенка, на якого, у свою чергу, тиснув віце-президент США Джозеф Байден.

Як відомо, Віктор Шокін очолював Генеральну прокуратуру України з лютого 2015 року до квітня 2016 року. За час роботи на цій посаді його неодноразово критикували через низьку ефективність роботи ГПУ, гальмування резонансних справ тощо.