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    Шокін збирається повернутися на посаду генпрокурора

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    <span>Віктор Шокін</span> - Шокін збирається повернутися на посаду генпрокурора
    Віктор Шокін

    У Шокіна є «цікавий висновок» одного з членів команди новообраного президента Зеленського

    Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що оскаржить процедуру свого звільнення через Європейський суд з прав людини. 

    Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю виданню Страна.

    «Якщо за законом, то у мене ще два роки і чотири місяці повноважень. Моє звільнення було здійснено з порушенням закону. Я готовий працювати», – сказав Шокін.

    За його словами, у нього є «цікавий висновок» одного з членів команди новообраного президента Володимира Зеленського – Андрія Мережка про те, що в його випадку було реальне втручання віце-президента США Джо Байдена у внутрішні справи України.

    Колишній генпрокурор стверджує, що подав у відставку під тиском президента Петра Порошенка, на якого, у свою чергу, тиснув віце-президент США Джозеф Байден.

    Як відомо, Віктор Шокін очолював Генеральну прокуратуру України з лютого 2015 року до квітня 2016 року. За час роботи на цій посаді його неодноразово критикували через низьку ефективність роботи ГПУ, гальмування резонансних справ тощо.

    Генпрокурор США Віктор Шокін
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