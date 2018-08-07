Шотландія проти виходу Великої Британії із ЄС без угоди



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Тереза Мей і Нікола Стерджен обговорять вихід Великої Британії з ЄС

Тереза Мей і Нікола Стерджен проведуть зустріч у вівторок

Очільниця Шотландії Нікола Стерджен розкритикувала Терезу Мей за те, що постійними заявами про можливість виходу Великої Британії із ЄС без угоди британська прем’єрка робить такий сценарій більш імовірним. Про це повідомляє видання The Guardian.

Окрім того на думку першого міністра Шотландії після того як було представлено контури плану затвердженого на засіданні у Чекерз Велика Британія не здійснила жодного прогресу у питанні виходу із ЄС. При цьому, як наголосила Стерджен, вихід із ЄС без угоди є абсолютно неприйнятним сценарієм. Проте тактика погроз із боку Лондона на основі такого сценарію може привести до його реалізації. Перший міністр Шотландії вважає, що простої угоди про вихід Великої Британії із ЄС буде недостатньо без того, щоб чітко визначити всі параметри майбутніх відносин на березень 2019 року.

Подібні заяви із боку Ніколи Стерджен вважаються офісом британського прем’єр-міністра типовою тактикою напередодні зустрічі, яка має відбутися сьогодні. Офіс Терези Мей закликав владу Шотландії поводити себе конструктивно стосовно пропозицій, які були затверджені в Чекерз.