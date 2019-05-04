Швидше машиною: В окупованому Криму пропонують обмежити швидкість руху потягів Керченським мостом 20 км/год



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Швидкість руху потягів Керченським мостом має не перевищувати 20 кілометрів на годину.

Залізничне сполучення мостом досі не запущене

Швидкість руху потягів незаконно побудованим Керченським мостом має не перевищувати 20 кілометрів на годину.Про це сказав журналістам заступник голови російського окупаційного уряду Криму Михайло Селезньов.«З колегами ми зараз обговорювали, пропонуючи, що швидкість має не перевищувати 20 кілометрів на годину безпосередньо Керченським мостом під час руху», - сказав Селезньов.На його думку, багато хто захоче приїхати до Криму потягом саме через подорож мостом через Керченську протоку.«Це буде серйозна конкуренція для авіаперевізників, адже багато хто скористається можливістю потрапити до Криму саме на потягу», - сказав Селезньов.Селезньов також прогнозує, що вартість квитків на потяги до окупованого Криму з Росії через Керченський міст буде нижчою за авіаперельоти.