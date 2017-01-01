Сильний снігопад у Британії викликав перебої з електроенергією

Через снігопад аеропорт Станстед за день двічі призупиняв виліт і прибуття літаків

У Великій Британії через сильний снігопад, який триває з 27 грудня, виникли масштабні перебої з подачею електроенергії по всій країні. Про це повідомляє BBC. Також водіїв попередили про загрозу виникнення ожеледиці в Північній Ірландії і Шотландії і про те, що на трасі A14 в графстві Нортгемптонширі утворилася багатокілометрова пробка.



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Через снігопад аеропорт Станстед за день двічі призупиняв виліт і прибуття літаків

У Великій Британії через сильний снігопад, який триває з 27 грудня, виникли масштабні перебої з подачею електроенергії по всій країні.

Про це повідомляє BBC.

Також водіїв попередили про загрозу виникнення ожеледиці в Північній Ірландії і Шотландії і про те, що на трасі A14 в графстві Нортгемптонширі утворилася багатокілометрова пробка.

Повідомляється, що через снігопад аеропорт Станстед за день двічі призупиняв виліт і прибуття літаків.