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    Сильний снігопад у Британії викликав перебої з електроенергією

    Через снігопад аеропорт Станстед за день двічі призупиняв виліт і прибуття літаків
    У Великій Британії через сильний снігопад, який триває з 27 грудня, виникли масштабні перебої з подачею електроенергії по всій країні. Про це повідомляє BBC. Також водіїв попередили про загрозу виникнення ожеледиці в Північній Ірландії і Шотландії і про те, що на трасі A14 в графстві Нортгемптонширі утворилася багатокілометрова пробка.
    • Сьогодні, 08:52
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    Через снігопад аеропорт Станстед за день двічі призупиняв виліт і прибуття літаків

    У Великій Британії через сильний снігопад, який триває з 27 грудня, виникли масштабні перебої з подачею електроенергії по всій країні.

    Про це повідомляє BBC.

    Також водіїв попередили про загрозу виникнення ожеледиці в Північній Ірландії і Шотландії і про те, що на трасі A14 в графстві Нортгемптонширі утворилася багатокілометрова пробка.

    Повідомляється, що через снігопад аеропорт Станстед за день двічі призупиняв виліт і прибуття літаків.

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