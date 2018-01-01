Окупанти увірвались на засідання кримськотатарського громадського руху

Своє вторгнення російські поліцейські пояснили тим, що до них, нібито, надійшла інформація про наявність зброї

Російські окупанти увірвалися на засідання кримськотатарського громадського руху «Кримська солідарність». Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, 27 січня в окупованому Судаку проходить зустріч учасників кримськотатарського громадського руху «Кримська солідарність», у якій



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Своє вторгнення російські поліцейські пояснили тим, що до них, нібито, надійшла інформація про наявність зброї

Російські окупанти увірвалися на засідання кримськотатарського громадського руху «Кримська солідарність». Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, 27 січня в окупованому Судаку проходить зустріч учасників кримськотатарського громадського руху «Кримська солідарність», у якій беруть участь родичі кримських політв'язнів, їхні адвокати, члени регіональних і місцевих меджлісів, активісти кримськотатарського національного руху.

«Своє вторгнення російські поліцейські пояснили тим, що до них, нібито, надійшла інформація про наявність зброї в приміщенні, де проходить зустріч - нарада. Через деякий час з'явилося нове «пояснення» з боку окупантів: мовляв, зустріч, оскільки вона проходить в «прикордонної« зоні », повинна була попередньо погоджена з владою», - пише у Facebook.

Учасники зустрічі продовжують засідання, незважаючи на те, що в залі знаходяться численні поліцейські і люди в штатському, які здійснюють відео- та фотозйомки, відзначає Чубаров.

За даними Крим.Реалії до будівлі, де проходить зібрання, під'їхали два автозаки з приблизно 15 співробітниками російського ОМОНу.

Зазначимо, кримськотатарський народ зазнає постійних утисків після окупації Криму Росією. Більшість кримських татар не підтримують анексію півострова.