Сім'ї загиблих під час пожежі в Кемерові не отримали виплат від власника «Зимової вишні»

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Пожежа в Кемерові

За кожного загиблого сім'ям було переведено по 1 млн рублів з резервного фонду уряду РФ

Сім'ї загиблих і постраждалих під час пожежі в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» не отримували виплат від співвласника згорілого ТЦ.

Про це повідомив журналістам житель Кемерова Ігор Востріков, що втратив трьох дітей, дружину і сестру під час пожежі.

«Нікому з потерпілих на рахунок не приходили від власника Штенгелова (Денис Штенгелов, співвласник компанії«Кондітерус ком», яка є власником Кемеровського кондитерського комбінату, що володіє будівлею згорілого торгового центру «Зимова вишня» - ред.) або якихось його компаній. Всі гроші прийшли з призначенням платежу з резервного фонду області», - сказав він.

Компанія «Кондітерус ком» поки що не прокоментувала заяви Вострикова.

Раніше в департаменті соціального захисту населення Кемеровської області повідомляли, що сім'ї 60 загиблих під час пожежі в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» в цілому отримали по 5 млн рублів виплат.

За кожного загиблого сім'ям було переведено по 1 млн рублів з резервного фонду уряду РФ, по 1 млн рублів - з резервного фонду колегії адміністрації Кемеровської області, по 3 млн рублів - від власника торгового центру.

Раніше повідомлялося, що у результаті пожежі в ТРЦ «Зимова вишня» в Кемерово, яка сталася 25 березня, за офіційними даними, загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина.