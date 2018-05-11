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    Сім'ї загиблих під час пожежі в Кемерові не отримали виплат від власника «Зимової вишні»

    • Сьогодні, 07:58
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    <span>Пожежа в Кемерові</span>
    Пожежа в Кемерові

    За кожного загиблого сім'ям було переведено по 1 млн рублів з резервного фонду уряду РФ

    Сім'ї загиблих і постраждалих під час пожежі в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» не отримували виплат від співвласника згорілого ТЦ.

    Про це повідомив журналістам житель Кемерова Ігор Востріков, що втратив трьох дітей, дружину і сестру під час пожежі.

    «Нікому з потерпілих на рахунок не приходили від власника Штенгелова (Денис Штенгелов, співвласник компанії«Кондітерус ком», яка є власником Кемеровського кондитерського комбінату, що володіє будівлею згорілого торгового центру «Зимова вишня» - ред.) або якихось його компаній. Всі гроші прийшли з призначенням платежу з резервного фонду області», - сказав він.

    Компанія «Кондітерус ком» поки що не прокоментувала заяви Вострикова.

    Раніше в департаменті соціального захисту населення Кемеровської області повідомляли, що сім'ї 60 загиблих під час пожежі в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» в цілому отримали по 5 млн рублів виплат.

    За кожного загиблого сім'ям було переведено по 1 млн рублів з резервного фонду уряду РФ, по 1 млн рублів - з резервного фонду колегії адміністрації Кемеровської області, по 3 млн рублів - від власника торгового центру.

    Раніше повідомлялося, що у результаті пожежі в ТРЦ «Зимова вишня» в Кемерово, яка сталася 25 березня, за офіційними даними, загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина.

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