Сина Вірастюка збили на переході у Києві (відео)
- Сьогодні, 13:34
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У результаті ДТП Адам Вірастюк зазнав часткової амнезії
Сина Василя Вірастюка Адама збили на пішохідному переході у Києві. Про це на своїй сторінці повідомив сам спортсмен.
За його словами, інцидент стався 2 грудня близько 16-ої години.
«Адам рухався з вулиці Івана Кудрі, переходив світлофор що на бул. Лесі Українки, на свій зелений знак (для пішохода). В той момент автомобіль сірого кольору, попередньо Toyota Corolla не пропустивши пішохода (тобто Адама), рухається далі, збиває його, зупиняється на 2-3 секунди і тікає», - так описав ситуацію Вірастюк.
За словами спортсмена, у результаті ДТП його син зазнав часткової амнезії. Увечері того ж дня Адама Вірастюка було обстежено нейрохірургом, йому зробили МРТ.
Вірастюк просить можливих свідків надати йому дані, які дозволять встановити порушника.