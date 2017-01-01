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    Сина Вірастюка збили на переході у Києві (відео)

    У результаті ДТП Адам Вірастюк зазнав часткової амнезії
    Сина Василя Вірастюка Адама збили на пішохідному переході у Києві. Про це на своїй сторінці повідомив сам спортсмен. За його словами, інцидент стався 2 грудня близько 16-ої години. «Адам рухався з вулиці Івана Кудрі, переходив світлофор що на бул. Лесі Українки, на свій зелений знак (для пішохода). В той момент автомобіль сірого кольору,
    • Сьогодні, 13:34
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    У результаті ДТП Адам Вірастюк зазнав часткової амнезії

    Сина Василя Вірастюка Адама збили на пішохідному переході у Києві. Про це на своїй сторінці повідомив сам спортсмен.

    За його словами, інцидент стався 2 грудня близько 16-ої години.

    «Адам рухався з вулиці Івана Кудрі, переходив світлофор що на бул. Лесі Українки, на свій зелений знак (для пішохода). В той момент автомобіль сірого кольору, попередньо Toyota Corolla не пропустивши пішохода (тобто Адама), рухається далі, збиває його, зупиняється на 2-3 секунди і тікає», - так описав ситуацію Вірастюк.

    За словами спортсмена, у результаті ДТП його син зазнав часткової амнезії. Увечері того ж дня Адама Вірастюка було обстежено нейрохірургом, йому зробили МРТ.

    Вірастюк просить можливих свідків надати йому дані, які дозволять встановити порушника.

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