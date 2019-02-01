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    Синоптик про погоду на вихідних: майже весна

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    Синоптик про погоду на вихідних: майже весна

    У деяких регіонах температура повітря буде весняною

    Народний синоптик Наталка Діденко повідомила українцям про те, яка погода буде в Україні в перші дні лютого. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    Синоптик зазначила, що потепління і відлига почалися не тільки в Україні, але і в більшості країн Європи. Вона розповіла, що в перші дні лютого погода істотно змінюватися не буде.

    «Прогностичні карти кажуть, що тепла погода переважає в більшості країн Європи. Балкани, Середземномор'я – найтепліше, традиційно найхолодніше – на півночі. На вихідних Україна також буде належати теплій вологій повітряній масі», - розповіла Діденко.

    Вона спрогнозувала плюсову температуру майже у всіх регіонах України, але попередила, що у деяких областях можливі нічні морози.

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    «В денні години буде +1 +5 градусів, на півдні та на Закарпатті +5 +10 градусів, в Криму до +12 +14 градусів. Вночі на сході поблукають незначні «мінуси», 1-5 градусів морозу, на решті території близько нуля», - зазначила синоптик.

    Вона розповіла, що по всій території України будуть тумани, мряка і місцями опади у вигляді дощу або мокрого снігу.

    «Сніг, місцями дощ, тумани. Там, де температура повітря буде наближатися до нуля або нижче – з мокрим снігом», - додала Діденко.

    У столиці на вихідних буде волого, туманно і тепло.

    «У Києві в суботу-неділю – волого, туманно і тепло. Вночі очікується близько нуля, вдень від 1 до 4 градусів тепла», - повідомила синоптик і нагадала про правила безпеки.

    «Не забувайте про ожеледицю, калюжі та бурульки. Рибалкам слід триматися якомога ближче до берега», - написала Діденко.

     

    прогноз погоди атмосферне явище Україна повітря
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