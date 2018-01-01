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    Синоптик розповіла, коли українцям чекати на потепління

    У неділю в Україні слід очікувати на відлигу
    Протягом 25-26 січня в Україні пануватимуть морози, однак вже з суботи почнеться потепління. Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що морози сьогодні та завтра залишатимуться в Україні, втім у західних областях, зокрема на Волині, Рівненщині, Львівщині та Закарпатті температура повітря буде вище,
    • Сьогодні, 11:28
    • Розсилка

    У неділю в Україні слід очікувати на відлигу

    Протягом 25-26 січня в Україні пануватимуть морози, однак вже з суботи почнеться потепління.

    Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.

    Вона зазначила, що морози сьогодні та завтра залишатимуться в Україні, втім у західних областях, зокрема на Волині, Рівненщині, Львівщині та Закарпатті температура повітря буде вище, подекуди буде навіть плюсовою. 

    Втім, вночі температура опуститься до 15-20 градусів морозу, а у центральних областях навіть до 22-24 градусів. Вдень в Україні очікується 4-9 градусів морозу, а на сході та північному сході похолодає до -12 градусів. 

    У Києві вночі очікується -12 -14 градусів, вдень буде морозно, в межах 5-7 градусів нижче нуля.

    «Вже в суботу почнуться перші порухи у бік потепління, а в неділю і понеділок ми вже відчуймо и побачимо відлигу. Дуже сильно істотно потепліє, у неділю практично до відлиги. І наступного тижня також буде тепло», - підсумувала Діденко. 

     

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