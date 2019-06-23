Синоптики попередили про грози та спеку: прогноз погоди на 23 червня



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Захід України накриють потужні рясні дощі з грозами

В Україні продовжують панувати високі температури повітря. У найближчі дні, за прогнозами синоптиків, в країні збережуться середні денні температури на рівні + 30 градусів, а західні території накриють зливи.

У неділю, 23 червня, температура повітря на півночі, півдні, сході та в центрі України підніметься до 31 - 34 градусів тепла вдень, а з настанням темряви стовпчики термометра покажуть +18-+21.

А ось на Західній Україні вдень варто очікувати від 25 до 27 градусів з плюсом (крім Закарпаття, де буде триматися температура +29), а після заходу сонця повітря охолоне до 15-17 градусів тепла.

Крім того, в цей день захід України накриють потужні рясні дощі з грозами. На решті ж території буде спостерігатися хмарна, але суха погода.

Очікувати кардинальної зміни метеоситуації з початком нового та останнього тижня червня не доводиться.

За прогнозами Гідрометцентру, температура на рівні +30 градусів буде зберігатися протягом усього наступного тижня на більшій частині території країни. Тільки на заході буде трохи прохолодніше: 25-28 градусів з позначкою «плюс».