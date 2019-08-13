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    Синоптики прогнозують в Україні спеку, грози і град

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    За прогнозами, найспекотнішим днем тижня виявиться вівторок, 13 серпня - Синоптики прогнозують в Україні спеку, грози і град
    За прогнозами, найспекотнішим днем тижня виявиться вівторок, 13 серпня
    Фото: ера

    В Києві 13 серпня стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів

    Погода в Україні у вівторок, 13 серпня, буде несприятливою практично у всіх областях країни. Південь, Схід і Центр будуть страждати від високої температури повітря, а на Півночі та Заході до спеки додадуться сильні грози, зливи та місцями можливий град.

    На сході України 13 серпня буде сухо, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря становитиме +12 +14 градусів, а вдень повітря прогріється до +29 +32 градусів.

    На півдні країни буде сонячно і сухо, без опадів. Вночі в регіоні очікується від +20 до +22 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +30 +32 градуси. У Криму опади не прогнозуються, буде сонячно та сухо. Вночі +20 +22 градуси, вдень повітря нагріється до +29 +31 градус.

    Північні області захопить циклон – там синоптики прогнозують сильні дощі та грози. Нічна температура повітря складе +16 +18 градусів, удень очікується підвищення температури до +30 +32 градусів.

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    Найскладніша синоптична ситуація очікується на Заході України. У регіоні очікується висока температура повітря, сильні зливові дощі, грози та посилення вітру до штормових значень. Вночі +16 +18 градусів, вдень від +29 до +32 градусів.

    В центральній частині України буде спекотно, проте без опадів. Вночі +16 +18 градусів, удень повітря прогріється до +30 +32 градусів.

    У Києві 13 серпня очікується найвища температура повітря, вдень до +33 градусів. У вівторок буде сонячно та сухо. Вночі очікується +17 +19 градусів.

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