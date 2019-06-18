Сирія не хоче воювати із Туреччиною



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Дамаск своєю ціллю оголосив боротьбу із терористами

Дамаск налаштований на подальшу боротьбу із терористами в провінції Ідліб

Глава МЗС Сирії Валід Муалем заявив про те, що Сирія не хоче воювати із Туреччиною. За його словами це принципова позиція Дамаску. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Муалем запевнив, що сирійська сторона в провінції Ідліб веде боротьбу виключно із терористами. При цьому, глава МЗС Сирії нагадав, що відповідні території під питанням є сирійськими землями. Ця заява була зроблена після того як Анкара заявила про те, що її пост спостереження в сирійській провінції Ідліб був атакований із територій, які знаходяться під контролем Дамаску.

До цього РФ і Туреччина сприяли досягненню режиму припинення вогню навколо провінції Ідліб восени 2018 року. Проте режим припинення вогню стало все важче утримувати після того як дану територію під контроль почали брати терористи угрупування Тахрір аль-Шам.

За словами Валіда Муалема відкритим є питання чого хоче досягнути Туреччина в Сирії, фактично окуповуючи частину сусідньої країни і маючи в ній свою військову присутність. Глава МЗС Сирії поставив риторичне питання щодо того, чи ціллю Анкари є фактична підтримка терористів. При цьому Муалем нагадав про те, що Дамаск своєю ціллю оголосив боротьбу із терористами.