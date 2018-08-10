Росіяни бідкаються, що сирійські повстанці значно покращили якість своїх безпілотників



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Російську авіабазу в Сирії атакували безпілотником

Протиповітряна оборона авіабази РФ в Сирії Хмеймім знищила безпілотник опозиції. Дана атака відрізняється тим, що її намагалися здійснити в денну частину доби, .

Російське видання «Коммерсантъ» повідомляє про те, що збив безпілотник, який був запущений із півночі провінції Латакія, російський ракетно-гарматний комплекс Панцир С-1.

Всього із кінця 2017 року сирійська опозиція намагалася атакувати російські бази Хмеймім і Тартус безпілотниками до двох десятків разів. Російські окупанти визнають те, що безпілотники опозиції кожного разу проходять якісні вдосконалення.

Мова йде про радіус дії, корисне навантаження і використання відеоспостереження. Тим самим РФ вважає, що подібні атаки не могли пройти без допомоги тих країн, які мають значний досвід використання безпілотників.