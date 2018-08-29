Скоцик вирішив очистити Аграрну партію від людей Медведчука



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Віталій Скоцик

13 вересня відбудеться засідання Політичної ради Аграрної партії

Лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик скликає засідання Політичної ради партії на 13 вересня. Крім того, Скоцик призупинив повноваження заступника голови партії Олега Корбана.

Про це йдеться на офіційному сайті партії.

«У зв'язку з численними зверненнями від місцевих партійних організацій лідер Аграрної партії Віталій Скоцик скликає засідання Політичної ради Аграрної партії на 13 вересня. Також лідер Аграрної партії направив звернення до контрольно-ревізійної комісії, щоб проаналізувати на предмет відповідності до Статуту:

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Крім того, на час проведення такої перевірки тимчасово призупинено повноваження заступника голови партії Олега Корбана.

Раніше ініціативна група членів Аграрної партії звернулася до Віталія Скоцика з вимогою терміново скликати і провести засідання політради і розглянути питання дострокового припинення повноважень і виключення з лав Аграрної партії заступників голови Олега Корбана і Едуарда Зейналова, членів Політичної ради і Президії Політичної Ради Володимира Шандри, Михайла Поживанова і Володимира Євдокимова та радника голови партії Василя Данилова.

Крім того, ініціативна група просить надати роз'яснення обставин залучення до співпраці політтехнолога Володимира Грановського, якого ЗМІ пов'язують з Віктором Медведчуком.