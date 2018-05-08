Слідком РФ відкрив справи щодо масових розкрадань в Балтфлоті

Для з’ясування ситуації із 16 травня почне працювати Комісія Міноборони по тилу

По результатам діяльної військової контррозвідки були виявлені значні розкрадання в частинах берегової охорони Балтійського флоту. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ». Як наслідок, Слідчий комітет РФ почав 15 справ по факту розкрадань. Фігурантом даних справ є Роман Коваленко, який із 2012 року очолював



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Для з’ясування ситуації із 16 травня почне працювати Комісія Міноборони по тилу

По результатам діяльної військової контррозвідки були виявлені значні розкрадання в частинах берегової охорони Балтійського флоту. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Як наслідок, Слідчий комітет РФ почав 15 справ по факту розкрадань. Фігурантом даних справ є Роман Коваленко, який із 2012 року очолював ремонтно-відновлювальний батальйон. Коваленко підозрюється в розкраданні в 2017 році 12 тон вузлів і агрегатів воєнної техніки. Окрім того списані покришки (2,6 тон) для машин «Урал», «КрАз» і «ЗИЛ» були ним продані, а гроші привласнені.

Слідчі вимагали затримання Романа Коваленка, проте суд обрав домашній арешт. Причиною такого рішення є те, що в 2015 році Коваленко відзначився на всю РФ тим, що зміг відремонтувати і зробити ходовим танк Т-34-85, який стояв на постаменті.

Проте справа проти Романа Коваленка є лише однією із 15, які веде Слідчий комітет РФ щодо частин Балтійського флоту. Справи в тому числі стосуються командного складу частини ППО і ракетно-артилерійського дивізіону. Як наслідок у відповідні частини прибуде і почне працювати комісія Міністерства оборони РФ по тилу. Не виключено, що після роботи даної комісії будуть відкриті нові кримінальні справи.