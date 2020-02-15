«Слуга Народу» проводить дводенний тренінг для депутатів та голів новообраних територіальних громад



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Загалом участь у семінарах та тренінгах візьмуть понад 100 осіб

Новоспеченим депутатам розкажуть про економічну складову розвитку ОТГ, ефективність роботи органів місцевого самоврядування та роль реформи децентралізації

Упродовж двох днів, 15 та 16 лютого, Центр освіти партії «Слуга Народу» проводить навчання для новообраних депутатів рад і голів обласних територіальних громад.

«ППід час навчання ми обговоримо економічну складову розвитку ОТГ, ефективність роботи органів місцевого самоврядування та роль реформи децентралізації в розбудові України. Наша мета – відповідальна та якісна робота представників «Слуги Народу» на місцях по всій країні», – розповів консультант партії «Слуга Народу» з питань освіти Олексій Чорний.

Загалом участь у семінарах та тренінгах візьмуть понад 100 осіб.

«Ми налаштовані позитивно. Сьогодні приїхали дізнатися більше про права та повноваження депутата, про принципи роботи нових об’єднаних громад, що власне громада може зробити для розвитку села, зокрема інфраструктури та соціальної сфери. Будемо працювати!» – поділилась враженнями учасниця семінару Олена Болсуновська (Червоненська ОТГ Дніпропетровської області).

У програмі навчання – ознайомлення з системою органів місцевого самоврядування, регламентом місцевих рад та процедур, бюджетним процесом в ОТГ, формуванням методів та інструментів забезпечення місцевого економічного розвитку, обговорення перспектив реформи децентралізації в Україні.

Серед лекторів – голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко, провідний експерт Інституту політичної освіти з роботи з місцевими радами Андрій Осіпов, радник Прем’єр-міністра України, експерт Інституту політичної освіти з роботи місцевих рад Іван Лукеря, виконавчий директор Асоціації міст та громад України Олександр Слобожан, експерт Інституту політичної освіти з місцевого розвитку, голова громади м. Нетішин (2010 – 2014 рр.) Ольга Омельчук.

Центр освіти партії «Слуга Народу» створено цього року з метою проведення освітніх заходів для чинних народних депутатів та їхніх помічників, а також для кандидатів у ндепутати різних рівнів.

Навчання стосуватиметься різних професійних напрямів: бюджетне планування, антикорупційне та євроінтеграційне законодавство, розвиток управлінських, комунікативних та соціальних навичок, розвиток особистості, вивчення ділової іноземної мови. Діяльність центру ґрунтується на визнаній у світі концепції long life education (освіта впродовж життя).