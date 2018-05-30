Смертельна ДТП у Харкові: Зайцевій і Дронову продовжили арешт

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На засіданні суду 30 травня почали розглядати докази захисту обвинувачених у ДТП

Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській, де на місці загинули п'ятеро людей і ще одна потерпіла померла в лікарні, продовжив запобіжний захід - тримання під вартою - для фігурантів Олени Зайцевої і Геннадія Дронова.

Про це розповіла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

«Запобіжний захід щодо обох фігурантів у справі про смертельне ДТП продовжили на два місяці», - відзначила Дубовик.

За її словами, наступне засідання суду - 5.06 о 14:00.

Що стосується подробиць, то, як розповіли в суді, прокурор просив суд продовжити запобіжний захід, який спливає 1 червня, ще на 60 днів: «Його підтримали адвокати потерпілих. У той же час адвокат Дронова просив для підзахисного домашній арешт. Після перерви суддя оголосив рішення: Дронов і Зайцева залишаються під вартою ще на два місяці».

На засіданні, додали в суді, почали розглядати докази захисту обвинувачених у ДТП.

«Адвокат Дронова Сергій Перепелиця представив суду два відео з бодікамер патрульних на місці аварії, де зафіксовано, що Зайцева зізнається патрульному, який попросив її пред'явити посвідчення водія, що у неї немає при собі документів, і їх повинні привезти. Адвокат також зачитав відповіді представників прокуратури про те, що, на їх думку, встановити швидкість Lexus за допомогою наявних відеозаписів неможливо. За клопотанням адвоката, на суд як свідка викличуть механіка, який проводив огляд автомобіля Lexus», - сказали в суді.

У той же час, адвокат Зайцевої Юлія Козир після перегляду відео відзначила, що неясно, які саме документи повинні були привезти дівчині, і тому не можна стверджувати, що вона була за кермом без посвідчення водія.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 22 травня Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській закінчив вивчати докази сторони обвинувачення. Вивчені результати судово-медичних експертиз щодо потерпілих (які вижили і загинули), а також результати обстеження Зайцевої. Повторна судово-токсикологічна експертиза не виявила в неї опіатів.

17 травня в суді вивчали відеозаписи, які довели порушення правил дорожнього руху з боку обох водіїв. За висновком прокурора, Зайцева і Дронов мали можливість побачити один одного і уникнути зіткнення. На першому відеозапису видно, що у момент зіткнення Зайцева виїжджає на перехрестя на червоний сигнал світлофора, а Дронов починає рух на жовтий.

11 травня в суді оголосили виcновки автотехнічної експертизи: обидва автомобілі були технічно справні.

24 квітня суд завершив допит свідків, один з яких стверджує, що підсудна їхала зі швидкістю близько 100 км/год «і точно не на зелений сигнал світлофора».

На суді Дронов відмовився від надання свідчень: за словами його адвоката, Дронов надасть свідчення суду «лише після допиту всіх свідків, експертів, криміналістів».

18 жовтня 2017 року на перехресті вул. Сумської і вул.Мечникова водій Volkswagen Touareg (водій - Дронов) виїхав на перехрестя з порушенням правил дорожнього руху і зіткнувся з Lexus (водій - Зайцева), який їхав на заборонений сигнал світлофора. У результаті Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з яких 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні.

Джерело: Укрінформ