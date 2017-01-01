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    Собчак розповість росіянам, як політика Кремля довела їх до зубожіння

    Собчак вважає, що обіцяної владою Росії стабільності «не відбулося»
    Телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про намір балотуватися в президенти Росії, вважає, що анексія Криму привела в тому числі до зубожіння населення Росії. Про це вона заявила в ефірі програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» на каналі «Росія 1». «Я зможу пояснити (виборцям – ред.) взаємозв'язок між тим, що ми
    • 25 Листопада, 09:35
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    Собчак вважає, що обіцяної владою Росії стабільності «не відбулося»

    Телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про намір балотуватися в президенти Росії, вважає, що анексія Криму привела в тому числі до зубожіння населення Росії. Про це вона заявила в ефірі програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» на каналі «Росія 1».

    «Я зможу пояснити (виборцям – ред.) взаємозв'язок між тим, що ми ведемо певну політику на міжнародній арені і між тим, на скільки збільшилася їх пенсія, і яким чином це впливає на загальне зубожіння населення. Просто поки люди не бачать цього взаємозв'язку. Їм здається, що Крим - окремо, а їх пенсія - окремо», - вважає Собчак.

    За її словами, обіцяної владою Росії стабільності «не відбулося».

    «Яка стабільність, якщо ми дві війни ведемо. У нас збідніло населення за останні п'ять років, курс рубля в два рази змінився. Це сталося, в тому числі, через ту геополітику, яку веде наша держава», - додала Собчак.

    Ксенія Собчак 18 жовтня офіційно оголосила про намір брати участь у президентських виборах в сусідній Росії. Вона називає себе кандидатом «проти всіх».

    Собчак повідомила, що не буде проводити передвиборну агітацію в включеному Криму. Вона стверджує, що Росія порушила міжнародні зобов'язання, анексувавши Крим.

    Також вона запропонувала провести в Криму «новий незалежний референдум» про статус півострова.

    Генпрокуратура Росії почала перевірку висловлення кандидатки у президенти Ксенії Собчак про анексований Крим.

    Джерело: Радіо Свобода

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