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    Сьогодні до нардепів прийде Гройсман зі своїми міністрами

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    Володимир Гройсман у Раді
    Володимир Гройсман у Раді

    У Верховній Раді відбудеться Година запитань до уряду

    У Верховній Раді сьогодні відбудеться Година запитань до уряду. Про це свідчить порядок денний на 18 травня, опублікований на сайті парламенту.

    Окрім того, у плані роботи - два законопроекти в першому читанні.

    Зазначимо, що наступного тижня депутати будуть працювати в пленарному режимі.

    Як повідомлялось, вчора Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект №2386а-1, яким пропонується дозволити трансплантацію органів після смерті донора за умови, що він заздалегідь надав письмову згоду на трансплантацію.

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