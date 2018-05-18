Сьогодні до нардепів прийде Гройсман зі своїми міністрами

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Володимир Гройсман у Раді

У Верховній Раді відбудеться Година запитань до уряду

У Верховній Раді сьогодні відбудеться Година запитань до уряду. Про це свідчить порядок денний на 18 травня, опублікований на сайті парламенту.

Окрім того, у плані роботи - два законопроекти в першому читанні.

Зазначимо, що наступного тижня депутати будуть працювати в пленарному режимі.

Як повідомлялось, вчора Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект №2386а-1, яким пропонується дозволити трансплантацію органів після смерті донора за умови, що він заздалегідь надав письмову згоду на трансплантацію.