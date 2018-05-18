Сьогодні Донецька фільтрувальна станція не зможе відновити роботу

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Донецкая фильтровальная станция

Води в резервуарах ДФС вистачить на три дні

Сьогодні разом із наглядачами ОБСЕ ремонтні бригади прибули до Донецької фільтрувальної станції та розпочали відновлювальні роботи. Але сьогодні фільтрувальну станцію запустити не вдасться, повідомила речниця Донецької військово-цивільної адміністрації Тетяна Ігнатченко.

«Спеціалісти компанії «Вода Донбассу» розпочали відновлювальні роботи, проте запустити станцію вже сьогодні не зможуть. У той же час води для населених пунктів, підконтрольних Україні, які отримують воду з ДФС, вистачить що найменше до неділі», – зазначила Ігнатченко.

У прес-службі КП «Компанія «Вода Донбассу» повідомили, що Донецька фільтрувальна станція опинилася під щільними обстрілами вчора близько 20 години.

«О 21 годині робота ДФС була зупинена. Обстрілами було пошкоджено розподільні пристрої станції та два трансформатори», - йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Раніше у МТОТ повідомили, що через зупинку Донецької фільтрувальної станції водозабезпечення населення Авдіївки здійснюється із резервуарів. Води в них вистачить на 3 дні.

Джерело: УНН