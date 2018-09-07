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    Сьогодні нардепи візьмуться за зміни до іменних стипендій молодим ученим

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    Засідання Верховної Ради - Сьогодні нардепи візьмуться за зміни до іменних стипендій молодим ученим
    Фото: Главком
    Засідання Верховної Ради

    Пленарне засідання у п'ятницю розпочнеться з години запитань до уряду

    Верховна Рада планує у п'ятницю, 7 вересня, розглянути законопроект щодо гарантій підвищення спортивної майстерності молоді.

    Про це йдеться в порядку денному сесії, опублікованому на сайті парламенту.

    Ранкове пленарне засідання у п'ятницю традиційно розпочнеться з години запитань до уряду.

    Після цього, згідно з порядком денним, передбачено розгляд законопроекту №4186 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді».

    Далі депутати мають намір ухвалити проект постанови №5576 «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених».

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