Сьогодні Україна відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

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День жертв геноциду кримськотатарського народу було затверджено у листопаді 2015 року

Україна сьогодні, 18 травня, відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, інформує 112 Україна.

Варто зауважити, що це відносно нові для держави меморіальні дати, які були встановлені в країні опісля Революції гідності. Зокрема, День боротьби за права кримськотатарського народу було затверджено у травні 2014 року, а День жертв геноциду кримськотатарського народу - у листопаді 2015 року.

Обидві меморіальні дати пов'язані з річницею депортації кримськотатарського народу 1944 року.

Зауважимо, примусове переселення кримських татар розпочалося 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 сс «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

Наразі на державному рівні визнається, що це був акт гено- і етноциду. Зокрема, про це свідчать звинувачення цілого народу в державній зраді та застосування принципу колективної відповідальності.

За офіційними даними (так звані числа Лаврентія Берії) було депортовано 183 тис. 144 кримських татар; за татарськими джерелами – 228 тис. 500, з яких упродовж першого півтора року померло близько 110 тисяч осіб.

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