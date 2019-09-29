Сьогодні Україну заллє дощами: прогноз погоди на 29 вересня



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Денна температура становитиме переважно 14-19 градусів тепла

У неділю, 29 вересня, у більшості областей України будуть дощі. Лише у східних областях уночі без опадів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

За прогнозом, у західних, а також Вінницькій та Житомирській областях температура повітря вдень коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла вдень, вночі - здебільшого від 9 до 11 градусів. Вночі можливий дощ, удень — мінлива хмарність, без опадів.

Натомість у центральних та східних областях очікуються дощі. Температура повітря в Київській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях також коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла.

У східних регіонах температура вдень в середньому сягатиме 15−18 градусів, на Харківщині - від 14 до 16 градусів тепла.

У Одеській області очікується найвища температура: від 22 до 24 градусів. У Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, від 20 до 22 градусів тепла. У Криму — мінлива хмарність та 19−21 градус за Цельсієм.

У Києві хмарно з проясненнями. Уночі помірний, удень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12 градусів, удень 17-19 градусів.