  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні Україну заллє дощами: прогноз погоди на 29 вересня

    • Розсилка
    Сьогодні Україну заллє дощами: прогноз погоди на 29 вересня

    Денна температура становитиме переважно 14-19 градусів тепла

    У неділю, 29 вересня, у більшості областей України будуть дощі. Лише у східних областях уночі без опадів.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    За прогнозом, у західних, а також Вінницькій та Житомирській областях температура повітря вдень коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла вдень, вночі - здебільшого від 9 до 11 градусів. Вночі можливий дощ, удень — мінлива хмарність, без опадів.

    Натомість у центральних та східних областях очікуються дощі. Температура повітря в Київській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях також коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла.

    У східних регіонах температура вдень в середньому сягатиме 15−18 градусів, на Харківщині - від 14 до 16 градусів тепла.

    У Одеській області очікується найвища температура: від 22 до 24 градусів. У Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, від 20 до 22 градусів тепла. У Криму — мінлива хмарність та 19−21 градус за Цельсієм.

    У Києві хмарно з проясненнями. Уночі помірний, удень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12 градусів, удень 17-19 градусів. 

    прогноз погоди повітря дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ