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    Сьогодні в Україні прогримлять грози: прогноз погоди на 26 квітня

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    Сьогодні в Україні прогримлять грози: прогноз погоди на 26 квітня

    Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність

    26 квітня у західних областях України місцями пройдуть дощі та прогримлять грози, на решті території суттєві опади малоймовірні.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Температура повітря протягом дня становитиме 20-27 градусів тепла, на узбережжях морів місцями 15-19 градусів тепла. Вночі очікується 5-13 градусів тепла.

    У західних областях очікуються дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

    У північних областях - без опадів. Температура повітря 4-9 градусів тепла, вдень 20-24 градуси тепла.

    У східних областях буде сухо та сонячно, лише на Луганщині ймовірний невеликий дощ. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 19-23 градуси тепла.

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    У центральній частині - суха повітряна маса. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

    На півдні України буде сухо. Температура повітря вночі 5-12 градусів тепла, вдень 15-20 градусів тепла.

    У Києві 26 квітня буде сухо. Температура повітря вночі 6-9 градусів тепла, вдень 21-24 градуси тепла.

    Вітер південно-східний, 5-12 м/с.

    26 квітня у західних областях України місцями пройдуть дощі та прогримлять грози, на решті території суттєві опади малоймовірні.

    Температура повітря протягом дня становитиме 20-27 градусів тепла, на узбережжях морів місцями 15-19 градусів тепла. Вночі очікується 5-13 градусів тепла.

    У західних областях очікуються дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

    У північних областях - без опадів. Температура повітря 4-9 градусів тепла, вдень 20-24 градуси тепла.

    У східних областях буде сухо та сонячно, лише на Луганщині ймовірний невеликий дощ. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 19-23 градуси тепла.

    У центральній частині - суха повітряна маса. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

    На півдні України буде сухо. Температура повітря вночі 5-12 градусів тепла, вдень 15-20 градусів тепла.

    У Києві 26 квітня буде сухо.  Температура повітря вночі 6-9 градусів тепла, вдень 21-24 градуси тепла.

    Вітер південно-східний, 5-12 м/с.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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