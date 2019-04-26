Сьогодні в Україні прогримлять грози: прогноз погоди на 26 квітня



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Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність

26 квітня у західних областях України місцями пройдуть дощі та прогримлять грози, на решті території суттєві опади малоймовірні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря протягом дня становитиме 20-27 градусів тепла, на узбережжях морів місцями 15-19 градусів тепла. Вночі очікується 5-13 градусів тепла.

У західних областях очікуються дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У північних областях - без опадів. Температура повітря 4-9 градусів тепла, вдень 20-24 градуси тепла.

У східних областях буде сухо та сонячно, лише на Луганщині ймовірний невеликий дощ. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 19-23 градуси тепла.

У центральній частині - суха повітряна маса. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

На півдні України буде сухо. Температура повітря вночі 5-12 градусів тепла, вдень 15-20 градусів тепла.

У Києві 26 квітня буде сухо. Температура повітря вночі 6-9 градусів тепла, вдень 21-24 градуси тепла.

Вітер південно-східний, 5-12 м/с.

26 квітня у західних областях України місцями пройдуть дощі та прогримлять грози, на решті території суттєві опади малоймовірні.

Температура повітря протягом дня становитиме 20-27 градусів тепла, на узбережжях морів місцями 15-19 градусів тепла. Вночі очікується 5-13 градусів тепла.

У західних областях очікуються дощі, місцями грози. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У північних областях - без опадів. Температура повітря 4-9 градусів тепла, вдень 20-24 градуси тепла.

У східних областях буде сухо та сонячно, лише на Луганщині ймовірний невеликий дощ. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 19-23 градуси тепла.

У центральній частині - суха повітряна маса. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

На півдні України буде сухо. Температура повітря вночі 5-12 градусів тепла, вдень 15-20 градусів тепла.

У Києві 26 квітня буде сухо. Температура повітря вночі 6-9 градусів тепла, вдень 21-24 градуси тепла.

Вітер південно-східний, 5-12 м/с.