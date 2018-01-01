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    Сьогодні в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом

    Температура повітря у Києві складе від -1 до +1 вдень
    Погода на сьогодні: 18 січня майже на всій території України очікується мокрий сніг. У центральних, а також деяких південних і північних областях очікується сильний сніг. Температура вдень від -1 до +5, вночі від -3 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Українські синоптики в західній частині
    • Сьогодні, 08:12
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    Температура повітря у Києві складе від -1 до +1 вдень

    Погода на сьогодні: 18 січня майже на всій території України очікується мокрий сніг. У центральних, а також деяких південних і північних областях очікується сильний сніг. Температура вдень від -1 до +5, вночі від -3 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    Українські синоптики в західній частині країни мокрий сніг, температура повітря від 1 до +2, вночі від -3 до 0.

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    У східних також мокрий сніг, температура повітря від -1 до +1.

    На півночі країни очікується сильний сніг, температура від -1 до +1, вдень від -3 до -1 вночі.

    На півдні України очікується мокрий сніг, крім Одеської і Миколаївської областей, температура до +6.

    У Криму повітря прогріється до +5.

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    У цетральных регіонах очікується сильний сніг, температура до +1.

    Температура повітря вдень від -1 до +1 і від -3 до -1 вночі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці вдень і вночі мокрий сніг.

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