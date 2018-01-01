Сьогодні в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом

Температура повітря у Києві складе від -1 до +1 вдень

Погода на сьогодні: 18 січня майже на всій території України очікується мокрий сніг. У центральних, а також деяких південних і північних областях очікується сильний сніг. Температура вдень від -1 до +5, вночі від -3 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Українські синоптики в західній частині



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Температура повітря у Києві складе від -1 до +1 вдень

Погода на сьогодні: 18 січня майже на всій території України очікується мокрий сніг. У центральних, а також деяких південних і північних областях очікується сильний сніг. Температура вдень від -1 до +5, вночі від -3 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Українські синоптики в західній частині країни мокрий сніг, температура повітря від 1 до +2, вночі від -3 до 0.

У східних також мокрий сніг, температура повітря від -1 до +1.

На півночі країни очікується сильний сніг, температура від -1 до +1, вдень від -3 до -1 вночі.

На півдні України очікується мокрий сніг, крім Одеської і Миколаївської областей, температура до +6.

У Криму повітря прогріється до +5.

У цетральных регіонах очікується сильний сніг, температура до +1.

Температура повітря вдень від -1 до +1 і від -3 до -1 вночі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці вдень і вночі мокрий сніг.