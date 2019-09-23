Сонячно та без опадів: прогноз погоди на понеділок



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Температура вночі становитиме 4-9 градусів тепла, вдень 11-16

У понеділок, 23 вересня, в Україні буде без опадів. Лише вночі на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та східних областях очікується невеликий дощ.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Температура вночі становитиме 4-9 градусів тепла, в Карпатах 1-3 градуси тепла. Вдень 11-16 градусів, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 19-24 градуси.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8 градусів тепла, вдень 13-15 градусів.

До слова, у суботу, 21 вересня, в місті Слов'янськ Донецької області випав перший дрібний сніг.