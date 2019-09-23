  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сонячно та без опадів: прогноз погоди на понеділок

    • Розсилка
    Сонячно та без опадів: прогноз погоди на понеділок

    Температура вночі становитиме 4-9 градусів тепла, вдень 11-16

    У понеділок, 23 вересня, в Україні буде без опадів. Лише вночі на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та східних областях очікується невеликий дощ.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Температура вночі становитиме 4-9 градусів тепла, в Карпатах 1-3 градуси тепла. Вдень 11-16 градусів, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 19-24 градуси.

    Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    56

    У Києві сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8 градусів тепла, вдень 13-15 градусів.

    До слова, у суботу, 21 вересня, в місті Слов'янськ Донецької області випав перший дрібний сніг.

    Читайте також
    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ