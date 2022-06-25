  1. Головна
  2. Новини
  3. Спека повертається: прогноз погоди на 25 червня
рус
    Новини

    Спека повертається: прогноз погоди на 25 червня

    графіка
    В Україні буде ідеальна погода для літа - Спека повертається: прогноз погоди на 25 червня
    В Україні буде ідеальна погода для літа
    фото: glavcom.ua

    Подекуди будуть грози

    У суботу, 25 червня, до України повернеться спека, у деяких регіонах очікуються короткочасні грозові дощі. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Так, за прогнозами синоптиків, 25 червня, у західних, північних і Вінницькій областях буде без опадів, на решті території очікуються невеликі, у південній частині місцями помірні короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

    Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 30-32°С.

    25-26 червня у більшості західних, південних, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    ukraine_116

    У Києві 25 червня буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, 26 червня 5-10 м/с. Температура у суботу вночі 14-16°С, вдень близько 25°С.

    Нагадаємо, кліматологи вважають, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. Температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна спека Укргідрометцентр Україна вітер окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Спека повертається: прогноз погоди на 25 червня