Спека повертається: прогноз погоди на 25 червня

В Україні буде ідеальна погода для літа

Подекуди будуть грози

У суботу, 25 червня, до України повернеться спека, у деяких регіонах очікуються короткочасні грозові дощі. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Так, за прогнозами синоптиків, 25 червня, у західних, північних і Вінницькій областях буде без опадів, на решті території очікуються невеликі, у південній частині місцями помірні короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 30-32°С.

25-26 червня у більшості західних, південних, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 25 червня буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, 26 червня 5-10 м/с. Температура у суботу вночі 14-16°С, вдень близько 25°С.

Нагадаємо, кліматологи вважають, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. Температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.