Спікера парламенту Румунії засудили до 3,5 років тюрми
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Розсилка
Драгня зобов'язаний з'явитися до найближчого відділення поліції для подальшого його перепровадження до однієї з пенітенціарних установ
Голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії, спікер нижньої палати парламенту - Камери депутатів Лівіу Драгня засуджений до 3,5 років тюремного ув'язнення за корупцію.
Такий вердикт винесла Вища Касаційна палата Румунії, повідомляє «Укрінформ».
Згідно з матеріалами кримінальної справи, під час роботи Лівіу Драгня на посаді голови повітової ради Телеорман, співробітники управління із захисту прав дитини повіту фіктивно значилися на цих посадах і кілька років отримували зарплату з бюджету. Насправді ж, вони працювали в місцевій організації Соціал-демократичної партії.
Вирок у справі про фіктивне працевлаштування, винесений Вищою Касаційною палатою стосовно Лівіу Драгня, остаточний.
Відповідно до румунського законодавства, Драгня зобов'язаний з'явитися до найближчого відділення поліції для подальшого його перепровадження до однієї з пенітенціарних установ. В іншому разі, поліцейські мають право, після отримання від судової інстанції відповідного мандата, привести Драгня до поліцейської дільниці в примусовому порядку.
Як поінформували в прес-службі соціал-демократів, тимчасово виконуватиме обов'язки голови партії прем'єр-міністр Віоріка Денчіле.