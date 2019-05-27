  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Спікера парламенту Румунії засудили до 3,5 років тюрми

    • Розсилка
    Спікер румунського парламенту Лівіу Драгня понад 3 роки проведе за ґратами - Спікера парламенту Румунії засудили до 3,5 років тюрми
    Спікер румунського парламенту Лівіу Драгня понад 3 роки проведе за ґратами

    Драгня зобов'язаний з'явитися до найближчого відділення поліції для подальшого його перепровадження до однієї з пенітенціарних установ

    Голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії, спікер нижньої палати парламенту - Камери депутатів Лівіу Драгня засуджений до 3,5 років тюремного ув'язнення за корупцію.

    Такий вердикт винесла Вища Касаційна палата Румунії, повідомляє «Укрінформ».

    Згідно з матеріалами кримінальної справи, під час роботи Лівіу Драгня на посаді голови повітової ради Телеорман, співробітники управління із захисту прав дитини повіту фіктивно значилися на цих посадах і кілька років отримували зарплату з бюджету. Насправді ж, вони працювали в місцевій організації Соціал-демократичної партії.

    Вирок у справі про фіктивне працевлаштування, винесений Вищою Касаційною палатою стосовно Лівіу Драгня, остаточний.

    Відповідно до румунського законодавства, Драгня зобов'язаний з'явитися до найближчого відділення поліції для подальшого його перепровадження до однієї з пенітенціарних установ. В іншому разі, поліцейські мають право, після отримання від судової інстанції відповідного мандата, привести Драгня до поліцейської дільниці в примусовому порядку.

    Як поінформували в прес-службі соціал-демократів, тимчасово виконуватиме обов'язки голови партії прем'єр-міністр Віоріка Денчіле.

    Читайте також
    суд депутати Румунія партії в'язниця корупція вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ