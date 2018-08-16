Співачка Мадонна святкує 60-й день народження
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Мадонна потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш комерційно успішна співачка всіх часів
Співачці Мадонні 16 серпня виповнюється 60 років.
Минулого року Forbes оцінив статки Мадонни у 580 млн доларів, визнавши її найбагатшою співачкою Америки. Це майже на 200 млн більше, ніж у її найближчої конкурентки Селін Діон, пише BBC News Україна.
Відколи дебютний альбом Мадонни потрапив на полиці магазинів у 1983 році, вона здійснила 10 концертних турів і продала понад 300 мільйонів записів. Завдяки цьому вона потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш комерційно успішна співачка всіх часів.
12 альбомів Мадонни потрапляли на перше місце британських хіт-парадів. Тільки Beatles та Елвіс Преслі перевищили ці показники.
Окрім того, 46 синглів Мадонни опинялися в топ-5 британських музичних чатів. Більші здобутки тільки у Елвіса.
Причому успіхи синглів співачки в чатах охоплюють три десятиріччя - від Like A Virgin 1984 року до Celebration 2009 року.
Джерело: BBC