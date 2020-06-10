Справа генерала СБУ Шайтанова: суд залишив підозрюваного під вартою



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14 квітня контррозвідка СБУ затримала генерал-майора Служби безпеки Валерія Шайтанова

Генерал-майор залишиться під вартою до 12 червня

Київський апеляційний суд залишив під вартою до 12 червня генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 квітня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення», - йдеться в повідомленні.

На засіданні колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула скаргу, подану стороною захисту на рішення Шевченківського райсуду міста Києва від 15 квітня про обрання у якості запобіжного заходу для генерал-майора утримання під вартою до 12 червня 2020 року.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка СБУ затримала генерал-майора Служби безпеки Валерія Шайтанова. Наголошували про задокументовані зустрічі з полковником ФСБ за кордоном та підготовку замаху на Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Валерія Шайтанова – тримання під вартою терміном 60 діб.