Справа МН17: Стали відомі подробиці позову Нідерландів проти Росії



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У позові Нідерландів ідеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини: 2-ї, 3-ї та13-ї

Міністерство Нідерландів надало додаткову інформацію щодо позову проти Росії до Європейського суду з прав людини у звязку зі знищенням літака рейсу МН17.

Про це повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

«Сьогодні відбувся брифінг у міністерстві юстиції Нідерландів, де представники держав-членів Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) та країн, чиї громадяни загинули внаслідок збиття літака, представили розгорнуту інформацію щодо позову Нідерландів до ЄСПЛ проти РФ та висловили пропозицію підтримати такий крок. Також було надано уточнення щодо правової основи звернення Нідерландів. Зокрема, країни, котрі бажають приєднатися до позову як треті сторони, зможуть це зробити впродовж 12 тижнів після офіційної передачі позову РФ секретаріатом ЄСПЛ», - розповів Ченцов.

Він також зазначив, що у позові Нідерландів ідеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини: 2-ї, 3-ї та13-ї.

Стаття 2 Конвенції визначає, що право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж шляхом виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання особи винною у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.

Стаття 3 наголошує, що нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Стаття 13 вказує: кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

«Нідерланди посилаються на Статтю 13 Конвенції у зв'язку з неналежним рівнем співпраці РФ у розслідуванні збиття літака усупереч її зобов’язанням відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах», - зазначив посол.

Джерело: Укрінформ