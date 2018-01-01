Війна за «сімейний» банк: суд виніс рішення за позовом сина Януковича до НБУ

Олександр Янукович не зумів стягнути 1,6 млрд з держави за ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»

Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позивні вимоги сина екс-президента Олександра Януковича до Національного банку України. Про це «Главкому» стало відомо з рішення суду від 14 листопада. Ще у серпні 2017 року Янукович подав позов до Нацбанку. Його аргументація полягала у тому, що внаслідок прийняття НБУ рішень щодо



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Олександр Янукович бореться за свій «Всеукраїнський банк розвитку», який визнали неплатоспроможним та ліквідували

Олександр Янукович не зумів стягнути 1,6 млрд з держави за ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»

Печерський районний суд Києва залишив без задоволення позивні вимоги сина екс-президента Олександра Януковича до Національного банку України.

Про це «Главкому» стало відомо з рішення суду від 14 листопада.

Ще у серпні 2017 року Янукович подав позов до Нацбанку. Його аргументація полягала у тому, що внаслідок прийняття НБУ рішень щодо визнання ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним та його ліквідацію, позивач був позбавлений можливості розпоряджатися своїми акціями та володіти всіма майновими правами, які посвідчують ці акції. Розмір матеріальної шкоди Олександр Янукович оцінив у 1,59 млрд. грн., що дорівнює ринковій вартості 100% пакету акцій ПАТ «ВБР».

Представник Нацбанку у своїх запереченнях зауважив, що незалежно від того, що здійснюється ліквідаційна процедура, Янукович продовжує бути акціонером ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», права власності на акції його позбавлено не було, а отже, вимоги щодо відшкодування шкоди є безпідставними у зв'язку з відсутності шкоди як такої.

Печерський райсуд дійшов висновків про передчасність стягнення збитків з Нацбанку. Адже законність постанови Правління НБУ від 27.11.2014 № 743 «Про віднесення ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до категорії неплатоспроможних» підтверджена постановою Окружного адміністративного суду та апеляційною і касаційною інстанціями протягом 2015-2016 років.

Разом з тим, у суді жодна зі сторін не заперечила факту, що ані ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», ні Олександр Янукович до цього часу не оскаржували у порядку адміністративного судочинства інші постанови НБУ, зокрема, про віднесення банку до категорії проблемних та про відкликання банківської ліцензії та його ліквідацію.

Як повідомляв «Главком», протягом 2017 року Печерський райсуд кілька разів накладав та скасовував арешти 312,5 млн. грн, які надійшли до ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку». В судовій ухвалі було сказано, що вказані гроші є предметом кримінального правопорушення, а їхнім фактичним власником є син екс-президента і власник ВБР Олександр Янукович.

Арешт коштів було здійснено в рамках кримінального провадження, порушеного за фактами незаконного кредитування регіональних залізниць «Всеукраїнським банком розвитку» Олександра Януковича у 2013-2014 роках.

Зазначимо, що Олександр Янукович належить до переліку осіб, проти яких Євросоюз ввів персональні санкції від березня 2014 року. Згодом до цих санкцій долучилася й Чорногорія. Санкції не забороняють Януковичу в'їзд до цієї країни, проте всі його активи підлягають конфіскації.