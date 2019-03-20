Справа бізнесмена Скрипки: в ГПУ заявили про безпрецедентний тиск на суд



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Суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу підозрюваному Сергію Скрипці

«Особливу зацікавленість у зміні запобіжного заходу підозрюваному виказував присутній упродовж всього судового розгляду один із народних депутатів», - зазначили в Генпрокуратурі

Слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва 19 березня було відмовлено у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу підозрюваному столичному бізнесмену Сергію Скрипці із тримання під вартою без визначення застави на будь-який інший вид запобіжного заходу, не пов'язаний із триманням під вартою.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України у Facebook.

«Розгляд відбувся за безпрецедентного тиску на суд з боку великої кількості сторонніх осіб, залучених для цього стороною захисту. Особливу зацікавленість у зміні запобіжного заходу підозрюваному виказував присутній упродовж всього судового розгляду один із народних депутатів України, який безпосередньо координував дії вищевказаних залучених сторонніх осіб та грубою нецензурною лайкою ображав присутніх у залі судового засідання потерпілих у кримінальному провадженні», - підкреслили в ГПУ.

В Генпрокуратурі нагадали, що Головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва Головної військової прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Скрипки у вчиненні підготовки до терористичного акту за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України.

Слідством було установлено, що вказаний громадянин, бажаючи залякати жителів с. Лящівка Чорнобаївського району Черкаської області, у період із 23.12.2017 по 23.06.2018 організував готування до вчинення терористичного акту, у результаті якого, внаслідок пострілів із гранатомету та вогнепальної зброї, повинні були загинути троє місцевих мешканців.