США, Канада та ЄС засудили блокування Керченської протоки Росією



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США, Канада та ЄС засудили перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом Керченського мосту

Країни Європейського Союзу, Канада та США засудили інспекційний режим, запроваджений Росією в Керченській протоці, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через цю протоку.

Про це повідомляє прес-служба посольства України у Великій Британії.

«10 квітня Україна висловила в ІМО протест у зв’язку з протиправним будівництвом та відкриттям РФ мосту через Керченську протоку, а також дискримінаційними перевірками суден, які прямують до українських портів в Азовському морі. Українська делегація вчергове закликала Російську Федерацію звільнити 24 українських військовослужбовців, які були затримані під час проходження через Керченську протоку«, - йдеться в повідомлені.

Зазначено, що за результатами обговорення країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, запроваджений РФ, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через Керченську протоку.

Нагадаємо, Канада ввела санкції проти 114 осіб та 15 компаній через агресію Російської Федерації у Чорному і Азовському морях та окупацію Криму.