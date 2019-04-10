США, Канада та ЄС засудили блокування Керченської протоки Росією
-
Розсилка
США, Канада та ЄС засудили перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом Керченського мостуКраїни Європейського Союзу, Канада та США засудили інспекційний режим, запроваджений Росією в Керченській протоці, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через цю протоку.
Про це повідомляє прес-служба посольства України у Великій Британії.
«10 квітня Україна висловила в ІМО протест у зв’язку з протиправним будівництвом та відкриттям РФ мосту через Керченську протоку, а також дискримінаційними перевірками суден, які прямують до українських портів в Азовському морі. Українська делегація вчергове закликала Російську Федерацію звільнити 24 українських військовослужбовців, які були затримані під час проходження через Керченську протоку«, - йдеться в повідомлені.
Зазначено, що за результатами обговорення країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, запроваджений РФ, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через Керченську протоку.
Нагадаємо, Канада ввела санкції проти 114 осіб та 15 компаній через агресію Російської Федерації у Чорному і Азовському морях та окупацію Криму.