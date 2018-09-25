США лише починають вивчати можливість розміщення постійної бази в Польщі



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Вашингтон порадиться щодо пропозиції Польщі із іншими союзниками в Європі

Міністр оборони США Джеймс Меттіс в рамках спілкування із ЗМІ щодо різних поточних питань роботи Пентагону заявив, що на сьогодні Вашингтон перебуває на ранніх стадіях консультацій із Варшавою щодо розміщення в Польщі постійної військової бази.

Про це повідомляє офіційний сайт міністерства оборони США.

За словами Меттіса, в питанні створення можливої бази важливими є супутні питання, які пов’язані із утриманням бази, а також створенням полігонів для проведення маневрів і стрільб.

Як наслідок, Пентагон проаналізує запропонований поляками район і визначить, яка інфраструктура може бути розміщена на відповідній ділянці землі. Тому, як наголосив Меттіс, США не прийняли жодного рішення щодо розміщення постійної бази в Польщі.

Окрім того, як зазначив міністр оборони США, в рамках прийняття відповідного рішення Вашингтон буде консультуватися із іншими союзниками в регіоні.

При цьому Меттіс подякував уряду Польщі за відповідну пропозицію.