США офіційно повідомили ООН про вихід з Паризької кліматичної угоди



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Вихід США з угоди вступить в силу через рік після доставки повідомлення

Сполучені Штати Америки направили офіційне повідомлення в Організацію Об’єднаних Націй про вихід з Паризької угоди по клімату.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті Держдепу.

«Сьогодні Сполучені Штати почали процес виходу з Паризької угоди. Відповідно до умов угоди Сполучені Штати направили офіційне повідомлення про свій вихід в Організацію Об'єднаних Націй», — йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, вихід США з угоди вступить в силу через рік після доставки повідомлення.

1 червня 2017-го року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід СЩА з підписаної попередньою адміністрацією Барака Обами Паризької кліматичної угоди.

Угода була підписана в Парижі 22 квітня 2015 десятками держав, які є основними забруднювачами атмосфери парниковими газами. Вона набула чинності 4 листопада 2016.