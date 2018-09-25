США підготували нові санкції проти 12 російських компаній



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Нові санкції набудуть чинності 26 вересня

Міністерство торгівлі США анонсувало санкції проти 12 російських компаній, які, як стверджується, шкодять американським національним інтересам.

Нові заходи набудуть чинності 26 вересня, передає УНН з посиланням на документ, розміщений на сайті Федерального реєстру США.

У «чорний список» компаній, яким закривається доступ до американських товарів і технологій, потрапила петербурзька компанія «Дайвтехносервіс», яка в червні була внесена до списку санкцій Мінфіну США, і науково-виробниче підприємство підводних технологій «Океанос».

Компанії «Аерокомпозіт», Обнінське науково-виробниче підприємство «Технологія» (ОППП «Технологія» імені А.Г. Ромашина), конструкторське бюро «Авіадвигун», науково-виробнича корпорація «Системи прецизійного приладобудування» (АТ «НПК СПП») і Воронезький НДІ «Вега» потрапили під санкції за підтримку діяльності російських компаній у військово-аерокосмічній галузі.

Науково-дослідний інститут «Вектор», науково-виробниче підприємство (НВП) «Гамма», компанія «Сайрус Системс» і група компаній «Інфотекс» потрапили під санкції за сприяння зловмисній діяльності в кіберпросторі. У список санкцій включена група компаній Nilco Group за участь в наданні матеріальної підтримки іранській ракетній програмі.