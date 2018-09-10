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    США погрожують санкціями Міжнародному суду в Гаазі - ЗМІ

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    США погрожують санкціями Міжнародному суду в Гаазі - ЗМІ

    Вашингтон може заборонити суддям і прокурорам Міжнародного кримінального суду в'їжджати в Америку

    Адміністрація Дональда Трампа в понеділок, як очікується, виступить із заявою про загрозу санкцій стосовно суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі - через його готовність розслідувати можливі злочини, вчинені військовими США в Афганістані.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на проект виступу радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

    У своїй промові в Вашингтоні Болтон, як очікується, заявить, що США розірве будь-які стосунки з Гаазьким судом, а також застосує всі засоби для захисту американців і їхніх союзників від «несправедливого судового переслідування цим незаконним судом».

    Вашингтон може заборонити суддям і прокурорам Міжнародного кримінального суду в'їжджати в Америку, заморозити їх активи в країні, а також організувати проти них кримінальні переслідування.

    Білий дім має намір через Радбез ООН відібрати у суду право переслідувати громадян США і союзних держав.

    Джерело: Радио Свобода

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