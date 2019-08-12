США посилять правила отримання віз і грінкарт



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Адміністрація Дональда Трампа посилить правила отримання віз і грінкарт

Нововведення набирає чинності з 15 жовтня

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нове правило, згідно з яким іммігрантам можуть відмовити у візі або постійному дозволі на проживання через те, що вони занадто бідні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що нове правило торкнеться громадян з низькими доходами або тих, хто користується програмами соціальної допомоги.

«Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені через низький дохід або одержання допомоги з боку держави. До неї відноситься соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безкоштовна медична страховка за програмою Medicaid. Унаслідок цього для деяких категорій іммігрантів може ускладнитися отримання легального статусу в США», - йдеться у повідомленні.

Нововведення, яке висунув помічник Трампа по боротьбі з імміграцією Стівен Міллер, набирає чинності 15 жовтня.

У Службі громадянства та імміграції США вважають, що захід відповідає інтересам платників податків.

Відразу після оголошення правила Національний центр імміграційного права (NILC) заявив, що подасть позов про його скасування.