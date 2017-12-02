США продовжать постачати зброю Україні

Герберт Макмастер заявив, що поставки зброї зміцнюють оборонні можливості Києва

Вашингтон і надалі постачатиме Україні нелетальну зброю. Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, виступаючи у президентській бібліотеці Рональда Рейгана в Каліфорнії. Відео його виступу наводить канал Fox News. На питання, чи є незмінною політика адміністрації США щодо постачання Україні зброї, Макмастер



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Герберт Макмастер заявив, що поставки зброї зміцнюють оборонні можливості Києва

Вашингтон і надалі постачатиме Україні нелетальну зброю. Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, виступаючи у президентській бібліотеці Рональда Рейгана в Каліфорнії. Відео його виступу наводить канал Fox News.

На питання, чи є незмінною політика адміністрації США щодо постачання Україні зброї, Макмастер відповів ствердно.

«Так. І ми продовжимо зміцнювати оборонні можливості України. Як всі знають, що це засноване на наданні нелетальної допомоги. Українці дуже дієві», - заявив Макмастер. За його словами, українська влада здійснює урядову і військові реформи. Він додав, що контрольованим Росією формуванням і Росії буде дуже важко розширити територію Донбасу, яку вони захопили після вторгнення.

WATCH: @BretBaier's full interview with National Security Adviser H.R. McMaster at #RNDF - Part 3. pic.twitter.com/E1b7eHQCLQ — Fox News (@FoxNews) December 2, 2017

Нагадаємо, радники президента США Дональда Трампа можуть запропонувати йому схвалити варіант із наданням Україні гранту в розмірі 47 мільйонів доларів на купівлю американської зброї для стримування агресії РФ.