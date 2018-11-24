США розробляють гіперзвукову зброю для протидії Росії



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Фото: US Navy

Гіперзвуковий снаряд і прискорювач для нього планують виготовляти для озброєння як підводних човнів, так і кораблів

Американські військово-морські сили розпочали розробку малопотужних ядерних боєголовок у відповідь на російські розробки.

Про це повідомляється на сайті Інституту ВМС США.

Віце-адмірал ВМС США Джонні Вулф заявив, що кожен рід військ повинен володіти певною гіперзвуковою зброєю, щоб бути здатним завдати удару по будь-якій цілі на планеті протягом години.

Зазначається, що ВМС США розробляють гіперзвуковий снаряд і прискорювач для нього, яким будуть озброєні як підводні човни, так і кораблі.

За словами Вулфа, програмі ВМС зі стратегічних систем надано фінансування для розробки та розміщення невеликої кількості малопотужних боєголовок «76-2», які будуть «прямою протидією на те, що Росія вважає, що у неї вже є, чого у нас (США. – ред.) немає».

Нагадаємо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою та гіперзвукової ракети. Водночас Путін сказав, що не слід розгойдувати човен «по імені планета Земля», вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.

Однак, за даними американської розвідки, ядерна ракета, яка, як заявляв Путін, має необмежений радіус дії, наразі провалила всі випробування, а для виробництва гіперзвукових ракет Росія не може знайти джерело найважливіших компонентів вуглецевого волокна. При цьому президент РФ запевняв, що зброя вже запущена в серійне виробництво.

Джерело: Українська правда