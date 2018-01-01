США закликає Туреччину не воювати проти курдів

Американці рекомендують туркам сконцентруватися на боротьбі з «Ісламською державою»

Держдепартамент США закликає владу Туреччини не починати бойових дій проти курдів в сирійському районі Афрін у провінції Алеппо. Про це повідомила офіційний представник Держдепу Хізер Нойерт, передає Deutsche Welle. «Анкара повинна як і раніше концентруватися на боротьбі проти терористичного угрупування" Ісламська держава», -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Турецька армія

Американці рекомендують туркам сконцентруватися на боротьбі з «Ісламською державою»

Держдепартамент США закликає владу Туреччини не починати бойових дій проти курдів в сирійському районі Афрін у провінції Алеппо. Про це повідомила офіційний представник Держдепу Хізер Нойерт, передає Deutsche Welle.

«Анкара повинна як і раніше концентруватися на боротьбі проти терористичного угрупування" Ісламська держава», - сказав Нойерт.

Також вона спростувала заяви, що з'явилися раніше, начебто про створення сил безпеки в Сирії. Йдеться про підтримку місцевих сирійських сил з метою забезпечення безпеки в звільнених від ІГІЛ регіонах, зазначила далі Нойерт.

«США не прагнуть створити будь-які прикордонні сили безпеки», - сказала Нойерт.

18 січня 2018 року Туреччина привела в стан підвищеної бойової готовності війська на кордоні з Сирією на випадок можливої операції в сирійському Афрін. Війська приведені в бойову готовність у зв'язку з можливою операцією проти курдських формувань. Рішення про початок операції ще не прийнято в Анкарі.