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    США закликає Туреччину не воювати проти курдів

    Американці рекомендують туркам сконцентруватися на боротьбі з «Ісламською державою»
    Держдепартамент США закликає владу Туреччини не починати бойових дій проти курдів в сирійському районі Афрін у провінції Алеппо. Про це повідомила офіційний представник Держдепу Хізер Нойерт, передає Deutsche Welle. «Анкара повинна як і раніше концентруватися на боротьбі проти терористичного угрупування" Ісламська держава», -
    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка
    Турецька армія
    Турецька армія

    Американці рекомендують туркам сконцентруватися на боротьбі з «Ісламською державою»

    Держдепартамент США закликає владу Туреччини не починати бойових дій проти курдів в сирійському районі Афрін у провінції Алеппо. Про це повідомила офіційний представник Держдепу Хізер Нойерт, передає Deutsche Welle.

    «Анкара повинна як і раніше концентруватися на боротьбі проти терористичного угрупування" Ісламська держава», - сказав Нойерт.

    Також вона спростувала заяви, що з'явилися раніше, начебто про створення сил безпеки в Сирії. Йдеться про підтримку місцевих сирійських сил з метою забезпечення безпеки в звільнених від ІГІЛ регіонах, зазначила далі Нойерт.

    «США не прагнуть створити будь-які прикордонні сили безпеки», - сказала Нойерт.

    18 січня 2018 року Туреччина привела в стан підвищеної бойової готовності війська на кордоні з Сирією на випадок можливої операції в сирійському Афрін. Війська приведені в бойову готовність у зв'язку з можливою операцією проти курдських формувань. Рішення про початок операції ще не прийнято в Анкарі.

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