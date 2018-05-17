США заявили про ризики від «Північного потоку 2» в плані розвідки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dpa

Представник Держдепу розкритикувала проект нового газогону

Сандра Одкірк, яка є заступником помічника державного секретаря США із питань енергетичної дипломатії, заявила в четвер, 17 травня, про те, що створення газогону «Північний потік 2» створює ризики у військовому плані і у питаннях розвідки.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Даний газогін, який проляже по дну Балтійського моря, дасть можливість РФ розташувати на ньому відповідну розвідницьку апаратуру, яка дозволятиме моніторити ситуацію в цій частині світового океану.

За словами Одкірк, «Північний потік 2» є поганим вибором для Європи. При цьому заступник помічника державного секретаря США із питань енергетичної дипломатії заявила про свій скепсис щодо можливості примусити РФ виконувати взяті зобов’язання щодо гарантування транзиту через такі країни як Україна.

До цього у вівторок консорціум, який управляє «Північним потоком 2», заявив про те, що починає підготовчі роботи в Грейфсвальдській затоці біля берега ФРН по цьому проекту.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.