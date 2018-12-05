США знову відкрили посольство в Сомалі



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Столиця Сомалі повертається до мирного життя після років конфлікту

Державний департамент США заявив, що Вашингтон відновив «постійну дипломатичну присутність» в Сомалі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього в цій африканській країні не було американського посольства більше чверті століття. США вирішили закрити своє посольство в 1991 році на фоні початку громадянської війни в Сомалі.

Державний департамент заявив, що такий крок Вашингтону є відзначенням прогресу досягнутого Сомалі за останній час. При цьому в цій країні продовжує діяти терористичне угрупування Аль-Шабаб і морські пірати. США час від часу наносять удари по цьому терористичному угрупуванню, яке пов’язане із Аль-Каїдою. Також країна постійно перебуває на межі голоду.

Незважаючи на це, ситуація в столиці – місто Могадішо – загалом стабілізувалася протягом останніх років. Це в тому числі сприяло залученню іноземних інвестицій. У вересні Світовий банк схвалив позику на 80 млн. доларів для проведення фінансової реформи в Сомалі.